Puglia maltempo | allerta temporali nel foggiano anche neve a quote collinari Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso due allerte per la Puglia, valide fino alla mezzanotte. È prevista la possibilità di temporali, con codice giallo, nel Salento, mentre nel foggiano si segnalano anche nevicate a quote collinari. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche, raccomandando attenzione e rispetto delle indicazioni di sicurezza.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità fino alla prossima mezzanotte, di allerta temporali con codice giallo per il Salento. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore: si prevedono "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; nevicate al di sopra dei 800-1000 m, con quota neve in calo fino a 400-600 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

