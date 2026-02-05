Temporali raffiche di vento e mare agitato | allerta meteo gialla su tutta la Regione

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta gialla per temporali, raffiche di vento e mare agitato. La decisione arriva dopo le previsioni del Centro Funzionale e riguarda tutto il territorio regionale. L’allerta è in vigore da mezzanotte e durerà tutto il giorno di domani, venerdì 6 febbraio. La popolazione è invitata a seguire attentamente gli aggiornamenti e a prendere le precauzioni necessarie.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali, su tutto il territorio regionale, valida a partire da mezzanotte e per l'intera giornata di domani, venerdì 6 febbraio. L'avviso riguarda la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata. Venti localmente forti sud-occidentali, con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

