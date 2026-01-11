Allerta meteo gialla per vento | raffiche di burrasca su tutta la Puglia

La Protezione Civile della Puglia ha emesso un’allerta meteo gialla per vento, valida dalle 14 di oggi, domenica 11 gennaio 2026, per le prossime 22 ore. La perturbazione porterà raffiche di burrasca su tutta la regione. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo di livello giallo per forti venti valido a partire dalle ore 14 di oggi, domenica 11 gennaio 2026, e per le successive 22 ore.Secondo le previsioni, venti forti settentrionali interesseranno l'intero territorio.

