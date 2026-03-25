Un fronte di maltempo porta vento forte sulla Lombardia, con raffiche che possono raggiungere i 70 chilometri orari. L'Arpa ha emesso un'allerta, annunciando un aumento della ventilazione già da mercoledì 25 e una fase di intensificazione anche in pianura giovedì. Le condizioni meteo sono in rapido peggioramento nella regione.

L’ALLERTA. Arpa: da mercoledì 25 ventilazione in rinforzo, giovedì la fase più intensa anche in pianura. Fenomeni di foehn e attenuazione solo in serata. Forte vento in arrivo sulla Lombardia tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. A segnalarlo è Arpa Lombardia, che prevede un deciso rinforzo della ventilazione per effetto dell’arrivo di un fronte freddo sulle Alpi da Nord. Le velocità medie potranno raggiungere i 30-40 kmh, con raffiche fino a 70 kmh nelle aree più esposte, soprattutto in pianura e nelle valli occidentali Già dal pomeriggio di mercoledì i venti inizieranno a intensificarsi, in particolare sull’Appennino e sulla pianura meridionale, con correnti sud-occidentali moderate o forti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Meteo, forte vento in arrivo sulla Lombardia: raffiche fino a 70 chilometri orari

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