A causa di un'allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale, sono stati chiusi i parchi pubblici, la villa comunale e il cimitero. La decisione riguarda anche le scuole, con un appello del sindaco a mantenere prudenza tra gli studenti. La situazione meteorologica prevede forti piogge e venti intensi, che hanno portato le autorità a adottare misure precauzionali per limitare eventuali rischi.

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, dalle ore 14,00 di oggi 31 marzo e per le 24 ore successive prevede “venti forti sud-occidentali, con locali raffiche” e precipitazioni anche a carattere di temporale, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura per dalle 14 odierne e per le 24 ore successive: – della villa comunale e dei parchi cittadini; – del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo, chiusi i parchi, la villa e il cimitero: Mastella chiede prudenza agli studenti

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