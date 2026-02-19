Allerta meteo a Benevento | Mastella chiude scuole parchi e cimitero

Il sindaco Clemente Mastella ha deciso di chiudere scuole, parchi e il cimitero di Benevento il 20 febbraio a causa di un’allerta meteo con pioggia intensa e raffiche di vento forte. La Protezione Civile ha emesso l’allerta, spingendo l’amministrazione locale a prendere questa misura per la sicurezza dei cittadini. Restano aperti solo i funerali, ma con accesso limitato. Le strade della città potrebbero essere interessate da problemi di traffico e alberi caduti. La decisione sarà valida fino a nuova comunicazione.

Il sindaco Clemente Mastella, vista l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per pioggia e forti raffiche di vento, con apposita ordinanza ha stabilito per domani 20 febbraio la chiusura: Contestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento.

