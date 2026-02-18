Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha deciso di chiudere villa comunale, parchi e cimitero per il peggioramento del tempo previsto domani. Le previsioni indicano forti piogge e raffiche di vento che potrebbero mettere in pericolo le persone e le strutture pubbliche. Per questo motivo, Mastella ha firmato un’ordinanza urgente, che vieta l’accesso a queste aree fino a nuovo avviso. La decisione mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali danni. Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Tempo di lettura: 3 minuti Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un’ ordinanza contingibile e urgente che dispone per domani, giovedì 19 febbraio 2026, la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero, a causa delle previste avverse condizioni meteo. Il provvedimento arriva dopo l’avviso di allerta meteo n. 0202026 diramato nella giornata odierna dalla Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) della Protezione Civile della Regione Campania. Per l’area dell’Alta Irpinia e del Sannio (Zona 4) sono previsti, dalle ore 8 di giovedì 19 febbraio fino alle ore 8 di venerdì 20 febbraio, venti localmente forti, prevalentemente sudoccidentali, con possibili raffiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo: Mastella chiude villa comunale, parchi e cimitero

Allerta meteo, domani chiusi la villa comunale e i parchi cittadiniIn seguito all’allerta meteo regionale, il sindaco Mastella ha disposto la chiusura della villa comunale e dei parchi cittadini per il 28 gennaio.

Allerta maltempo: il sindaco chiude cimitero e parchi pubbliciQuesta mattina il sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, ha deciso di chiudere il cimitero e i parchi pubblici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.