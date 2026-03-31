Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani 1° aprile | forte vento e pioggia nel pomeriggio

Domani, primo aprile, a Roma e nel Lazio è prevista un'allerta meteo gialla che interessa principalmente la zona della capitale e le aree circostanti. Le previsioni indicano cielo coperto con venti intensi e possibilità di pioggia nel pomeriggio. L'allerta è stata emessa per monitorare le condizioni atmosferiche che potrebbero causare disagi e criticità nella giornata.

Cielo coperto, forte vento e possibile pioggia nel pomeriggio sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, primo aprile, giornata di allerta meteo gialla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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