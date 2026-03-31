allerta meteo a napoli domani chiusi anche i cimiteri

A Napoli è stata emessa un’allerta meteo di livello giallo per domani, con previsioni di forti venti fino alle 14. In conseguenza di questa comunicazione, sono stati decisi la chiusura dei cimiteri e altre misure di prevenzione. La situazione riguarda principalmente fenomeni meteorologici avversi che potrebbero causare disagi in tutta la città.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo per fenomeni meteorologici avversi e, in particolare per i forti venti, previsti fini alle ore 14.00 di domani, mercoledì 1 aprile, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri, anche privati, per la giornata di domani su tutto il territorio cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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