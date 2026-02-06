Allerta meteo in Campania a Napoli chiusi i cimiteri e vietato accesso a parchi e spiagge

La Protezione Civile ha annunciato un’allerta gialla per temporali in tutta la regione. A Napoli, cimiteri chiusi e accesso a parchi e spiagge vietato per tutta la giornata di venerdì 6 febbraio. Le piogge intense e i temporali sono previsti in diverse zone, e le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari.

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo in Campania di livello giallo per temporali, valida dalla mezzanotte e per l'intera giornata di venerdì 6 febbraio. A Napoli il sindaco Gaetano Manfredi dispone la chiusura dei cimiteri e altre misure di prevenzione. La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un'allerta meteo di livello Giallo per temporali che riguarda l'intero territorio regionale. L'avviso è valido a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio. Sono possibili precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci o isolati temporali, localmente di moderata intensità, con maggiore probabilità nella prima parte della giornata.

