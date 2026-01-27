Allerta meteo in Campania domani | chiusi parchi e spiagge a Napoli

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per domani in tutta la regione, con chiusura di parchi e spiagge a Napoli. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza di tutti.

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania per la giornata di domani. Attesi piogge e venti forti su gran parte del territorio campano, con provvedimenti precauzionali anche nel capoluogo. La Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo in Campania di livello giallo per condizioni meteorologiche avverse previste a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 23.59 di mercoledì 28 gennaio. Il bollettino segnala una fase di instabilità diffusa, che interesserà diverse aree della regione. Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale isolato. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Allerta meteo in Campania domani: chiusi parchi e spiagge a Napoli Approfondimenti su Campania Allerta Maltempo, allerta gialla a Napoli: domani chiusi parchi e spiagge Allerta meteo prorogata: a Napoli chiusi parchi, spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Campania Allerta Argomenti discussi: Avviso di Allerta Meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 00:00 di sabato 24 gennaio fino alle ore 23:59 di domenica 25 gennaio 2026; Allerta meteo a Napoli e in Campania prorogata fino a domani; Torna il maltempo in Campania, allerta meteo con pioggia e fulmini da mezzanotte per 24 ore: rischio allagamenti; Meteo, allerta maltempo per pioggia e vento: le regioni a rischio. Le previsioni. Allerta meteo in Campania: temporali e raffiche per l’intera giornata di mercoledì 28 gennaioAllerta meteo su tutta la Campania: temporali e forti raffiche di vento su tutta la regione. fanpage.it Allerta meteo gialla domani in CampaniaLa Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per la giornata di domani a causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte fino alle ore ... ansa.it Allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata di domani, ecco il testo del comunicato "Valida dalle 00:00 del 28 gennaio 2026 fino alle 00:00 del 29 gennaio 2026 Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, P - facebook.com facebook Sinnai, allerta meteo terminata: prosegue il monitoraggio sul territorio comunale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.