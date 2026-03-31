Allerta arancione su Bari | chiusi cimiteri e parchi restano aperte le scuole

Martedì, sulla città è stata diramata un’allerta arancione per condizioni meteorologiche avverse. In risposta, il Comune ha deciso di chiudere i cimiteri e i parchi pubblici, mentre le scuole rimangono aperte. La misura riguarda le aree più interessate dal maltempo e si è resa necessaria per motivi di sicurezza. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore.

Le disposizioni del Comune. Smentito un falso messaggio dell'intelligenza artificiale ce annunciava lo stop alle lezioni Le condizioni meteo da allerta arancione previste sulla città di Bari nella giornata di mercoledì primo aprile hanno portato il Comune a ordinare la chiusura di alcuni luoghi pubblici della città. Non accessibili il cimitero cittadino e quelli delle ex frazioni. Chiusura anche per i parchi e i giardini cittadini. Resteranno aperte, invece, le scuole. Nelle ultime ore si era diffusa, in varie chat delle scuole, uno screen di un messaggio generato con l'intelligenza artificiale nel quale si diceva che le scuole di Bari fossero chiuse. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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