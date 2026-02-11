Maltempo chiusi cimiteri e ville comunali | a Messina restano aperte le scuole

Le scuole a Messina restano aperte, ma ville comunali e cimiteri sono stati chiusi a causa del maltempo. Le raffiche di vento e le mareggiate previste hanno portato le autorità a sospendere tutte le manifestazioni all’aperto e a mettere in atto misure di sicurezza. L’allerta arancione annunciata dalla Protezione Civile per domani ha spinto i responsabili a intervenire rapidamente.

Le forti raffiche di vento e le mareggiate previste hanno convinto l'amministrazione comunale a prendere tutte le misure necessarie Ville e cimiteri chiusi e sospensione delle manifestazioni all'aperto. Le forti raffiche di vento, le mareggiate previste e all'allerta arancione diramata per domani 12 febbraio dalla Protezione Civile hanno convinto l'amministrazione a prendere tutte le precauzioni necessarie. Oggi l’Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, ha convocato il Comitato di Protezione Civile, composto dagli esperti in materia di protezione civile, da un meteorologo e da un geologo, insieme al dirigente alla protezione civile.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Messina Ville

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha deciso di chiudere tutte le ville comunali e i cimiteri per domani.

Il maltempo colpisce Bari e costringe alla chiusura dei cimiteri cittadini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Messina Ville

Argomenti discussi: Maltempo, a Bari chiusi cimiteri e parchi per il vento forte. Volo da Parigi dirottato a Pescara; Maltempo a Bari, disposta la chiusura di cimiteri e parchi cittadini; Maltempo sulla Puglia: allerta arancione per il forte vento. A Bari chiusi parchi e cimiteri, volo dirottato a Pescara VIDEO; Maltempo a Bari, forti raffiche di vento sull'intera provincia: chiusi i cimiteri e giardini. Un volo da Parigi dirottato su Pescara.

Allerta meteo Palermo: scuole e cimiteri chiusi per vento oltre 95 km/hAllerta meteo Palermo: scuole, cimiteri e uffici chiusi il 12 febbraio per vento oltre 95 km/h. Stop a Sant’Orsola e spazi all’aperto per ordinanza. blogsicilia.it

Maltempo, scatta l’allerta vento: a Licata cimiteri e ville comunali chiuseIl Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla dalla mattinata di domani, giovedì 12 febbraio, in tutta la Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte ... grandangoloagrigento.it

Oggi, causa maltempo saremo chiusi. Per ulteriori informazioni scrivetemi su WhatsApp al 3386931783. - facebook.com facebook

Allerta maltempo, per 2 giorni scuole e uffici pubblici chiusi in Gallura. Sindaco Olbia, 'la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto' #ANSA x.com