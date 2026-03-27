Durante l’allenamento odierno nella struttura della squadra, il difensore svedese ha ripreso a partecipare parzialmente alle attività di gruppo dopo aver riportato un infortunio. Le notizie più recenti indicano che ha svolto alcune esercitazioni insieme ai compagni, senza ancora riprendere tutte le sessioni complete. La sua condizione continua a essere monitorata dai medici del club.

Infortunio Holm, il difensore svedese è ritornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Una buona notizia per Spalletti in vista del Genoa. I motori della Juventus tornano a girare a pieno ritmo alla Continassa. Sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti, la squadra ha completato la seconda sessione di allenamenti dopo la sosta concessa per gli impegni delle Nazionali. Nonostante l’assenza di molti titolari, il clima nel centro sportivo bianconero è di grande concentrazione, arricchito dalla presenza di numerosi giovani della Next Gen aggregati per mantenere alta l’intensità delle sedute. La notizia più attesa della giornata riguarda però il bollettino medico, con segnali incoraggianti che arrivano dal fronte relativo all’infortunio di Holm. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Holm, ultimissime dalla Continassa sulle condizioni dello svedese: ecco cosa è successo oggi nell’allenamento

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