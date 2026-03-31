Alleanza su formazione e lavoro fra Sicindustria e Garante dei detenuti | Imparare un mestiere significa offrire una prospettiva

Sicindustria e il Garante regionale dei diritti dei detenuti hanno avviato un accordo volto a promuovere iniziative di formazione e inserimento lavorativo nei penitenziari. La collaborazione mira a offrire ai detenuti opportunità di apprendimento di un mestiere, con l’obiettivo di facilitare il loro reinserimento sociale. Durante le discussioni, si è ribadito che il carcere deve favorire processi di rieducazione e non limitarsi a funzioni punitive.

Il primo obiettivo è riattivare alcuni laboratori all’interno del carcere Ucciardone. Rizzolo: "Il mondo delle imprese non può limitarsi a guardare al proprio interno, ma deve assumersi una responsabilità sociale attiva". De Lisi: "Alle barriere fisiche non vanno aggiunte quelle psicologiche che ingenerano la convinzione non ci sia futuro oltre il carcere" Il carcere deve avere un ruolo di rieducazione e non di mera punizione. Con questo obiettivo, l’ufficio del Garante regionale dei diritti dei detenuti apre un confronto con i rappresentanti del mondo produttivo. Questa mattina, il garante, l’avvocato Anthony De Lisi, ha incontrato il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Alleanza su formazione e lavoro fra Sicindustria e Garante dei detenuti: "Imparare un mestiere significa offrire una prospettiva" Articoli correlati Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro Leggi anche: “Percorso 27”, reinserimento dei detenuti: progetto biennale di formazione e lavoro Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento CreaImpresa: al via la nuova stagione di formazione gratuita per trasformare un’idea in un’attività; Enaip Arona e Maggia: un’alleanza formativa per il turismo che guarda al futuro; Monaco rafforza l’alleanza con l’Istituto di Sanremo sul diritto internazionale umanitario; Fisac Alleanza: Incontro con l’Azienda su temi critici. Riordino Irccs. Alleanza contro il cancro: Un passo importante per rafforzare ricerca, assistenza e reti di eccellenzaCon il via ibera definitivo al riordino degli Irccs si rafforzata la governance, si valorizzano le competenze clinico-scientifiche e si riconoscono le reti come infrastrutture strategiche. quotidianosanita.it Alleanza luce & gas, 'difendiamo le bollette dagli aumenti'. Possibilità per gli utenti di passare a una offerta a prezzo fisso #ANSA x.com Alleanza Verdi ma anche Cortese contestano il mancato rinnovamento Grimaldi invece sosterrà il candidato indicato facebook