Percorso 27 reinserimento dei detenuti | progetto biennale di formazione e lavoro

Oggi presso la Fondazione CRT è stato presentato “Percorso 27”, un progetto che punta a reinserire i detenuti nel mondo del lavoro. È un’iniziativa di due anni, pensata per aiutare chi ha scontato la pena a trovare un’occupazione stabile e a evitare di ricadere nel crimine. L’obiettivo è creare un modello che possa essere replicato in tutta Italia, offrendo una seconda possibilità a chi ha sbagliato.

È stato presentato oggi, presso la Fondazione CRT, “ Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo ”, un progetto biennale, scalabile e replicabile su scala nazionale, volto a contrastare il fenomeno della recidiva e a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con un trascorso detentivo. In Italia la recidiva tra le persone detenute si attesta mediamente tra il 60% e il 68%, mentre scende drasticamente fino al 2% per chi svolge attività lavorative (progetto CNEL “Recidiva Zero”). L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla Fondazione CRT e si fonda su una rete qualificata di partner: l’ Associazione Con Voi APS, responsabile della gestione complessiva e dell’attuazione operativa delle attività; Robert F.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Fondazione CRT ha presentato “Percorso 27”, un nuovo progetto per aiutare i detenuti a reinserirsi nel mondo del lavoro.

Dal 2013, il progetto Fieracavalli ha offerto opportunità di reinserimento attraverso corsi di formazione professionale presso la casa circondariale di Montorio.

