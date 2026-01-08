IL NOTIZIARIO Oggi alle 11 la ripresa Lucumi da valutare Di Vaio | Jhon resta

Oggi alle 11 si svolgerà la ripresa degli allenamenti a Casteldebole, con attenzione sulla condizione di Lucumi, il cui utilizzo sarà valutato. La squadra prepara la sfida contro il Como, in programma sabato alle 15 al Sinigaglia, dopo aver conquistato tre vittorie consecutive contro Lecce, Udinese e Pisa. Di Vaio ha confermato che Jhon rimarrà a disposizione del team, mentre si attendono aggiornamenti sulle scelte tecniche per la partita.

Oggi la ripresa, a mezzogiorno a Casteldebole, sabato il Como al Sinigaglia (ore 15), sesto e reduce da un tris non da poco, calato in sequenza ai danni di Lecce, Udinese e Pisa. Il tutto, facendo a meno per metà di Nico Paz, centellinato negli ultimi due impegni da Fabregas per averlo al top contro i rossoblù e vendicare il ko del 30 agosto del Dall’Ara, che all’allenatore catalano non andò giù. Una volta superato l’incrocio col Como, il calendario si infittirà sempre di più, con altre 5 partite in 14 giorni, spaziando tra Italia ed Europa, sfidando Verona, Fiorentina, Celtic, Genoa e Maccabi: dal 10 al 25 di gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - IL NOTIZIARIO. Oggi alle 11 la ripresa. Lucumi da valutare. Di Vaio: "Jhon resta» Leggi anche: Roma, oggi la ripresa a Trigoria verso il Milan: Ferguson da valutare Leggi anche: La dirigenza cerca la formula per non rischiare di perdere Jhon nel 2027. Dominguez fronte caldo. Lucumi, ultima mossa del Bologna. Rinnovo con la clausola più bassa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Notiziario del mattino (5.01.2026); Crans-Montana, il video con le ultime news di oggi; VIDEO | Padova Flash, le notizie da tutto il territorio. Il notiziario. Berna operato. Alle 11 la ripresa a Casteldebole - L’avventura in Supercoppa termina con due ore di ritardo nel rientro, per i rossoblù, che sarebbero dovuti sbarcare a Bologna alle 6. ilrestodelcarlino.it COSA C'È DI NUOVO IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIAAZZURRA DI OGGI MERCOLEDI 7 GENNAIO 2026 Le notizie di questa edizione IL PRIMO MORTO SUL LAVORO DEL 2026 E UNA STRAGE CHE CONTINUA Non una fatalità, ma l’ennesimo incidente evita - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV il Concistoro si è aperto oggi pomeriggio, nell’Aula del Sinodo in Vaticano. I lavori si svolgono, a porte chiuse, alla presenza del Papa x.com

