Una tragedia ha colpito la comunità di San Vito Chietino, dove uno studente di 22 anni è deceduto improvvisamente durante un viaggio a Madrid. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento tra amici e familiari. Il giovane si trovava in Spagna per una breve vacanza quando si sono verificati i fatti.

Antonio Di Giovanni, 22 anni, si sarebbe sentito male durante una breve vacanza in Spagna dove si trovava con il fratello e il cugino Un dolore fortissimo ha travolto in questi giorni la comunità sanvitese: Antonio Di Giovanni, studente 22enne, è venuto a mancare improvvisamente durante una breve vacanza in Spagna. Secondo quanto ricostruito il giovane si era sentito male durante un soggiorno a Madrid, dove si trovava con il fratello e il cugino. Giunto in ospedale per accertamenti e poi dimesso, il giovane studente di fisioterapia è morto in hotel. L'autopsia che ha attribuito il decesso a cause naturali. Dopo gli accertamenti di rito la salma di Antonio è potuta rientrare a San Vito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Studente di San Vito Chietino morto durante un viaggio a Madrid

Articoli correlati

Leggi anche: San Vito dei Normanni-Specchiolla: incidente, morto 39enne In serata

La sua Bmw si schianta contro un palo a San Vito dei Normanni: morto l’imprenditore Nicola IppolitoIl 38enne Nicola Ippolito è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 35 tra San Vito dei Normanni e Specchiolla.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Studente di San Vito Chietino morto...

Temi più discussi: A Celle San Vito nel paese senza medico anche il pane va prenotato: La nostra è resistenza; Villa Manin: presentata LeggiAmo 0-18 Fvg; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta; Spray al peperoncino spruzzato nell'autobus, tosse e irritazioni respiratorie per 70 passeggeri: identificato con le telecamere lo...

Lettera aperta sulla Casa dello Studente di San ProsperoSIENA. Alle istituzioni della Regione Toscana, al Consiglio regionale e alla Giunta, al Comune di Siena – Sindaco, Giunta e Consiglio, all’Università di ... ilcittadinoonline.it

Cultura della legalità a San Vito dei Normanni, studenti a lezione con i CarabinieriCultura della legalità a San Vito dei Normanni: i Carabinieri incontrano 110 studenti del Morvillo Falcone-Bassi. pugliapress.org

Siena, casa dello studente di San Prospero: sicurezza o rinascita possibile - facebook.com facebook