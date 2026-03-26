Durante l’alluvione, molti cittadini hanno vissuto momenti di paura e incertezza. Le scuole e i ponti sono stati chiusi per motivi di sicurezza mentre il fiume esondava e causava danni alle strutture vicine. Nei racconti dei nonni si sente il timore di quei giorni, quando la piena del fiume ha portato a sospendere le attività quotidiane e a vivere in costante tensione.

Intervista ai nostri nonni. Come hai vissuto i giorni dell’alluvione? "Con trepidazione per quanto poteva succedere nella mia città. Non ci fecero entrare a scuola. In via Berlinghieri c’erano già 10 cm d’acqua. A quel punto mi recai sul Lungarno per vedere la situazione e vidi che ci furono dei punti in cui il fiume superava le paratie allagando le strade". Fu difficile a Pisa e in centro? "Anche in centro ci furono vari disagi: i ponti erano chiusi perché le acque tumultuose del fiume trasportavano enormi tronchi che andavano a sbattere contro i piloni dei ponti facendo temere il crollo. Infatti, il 13 novembre, il Ponte Solferino con grande fragore crollò. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Scuole e ponti chiusi: il fiume faceva paura"

Articoli correlati

Ciociaria sott’acqua: notte di paura tra esondazioni e ponti chiusiÈ stata una notte difficile quella appena trascorsa a Pontecorvo, dove il livello del fiume Liri si è innalzato fino a coprire parte degli argini,...

Troppi ponti chiusi ai bus, i sindacati del Tpl scrivono al ComuneFirenze, 9 gennaio 2026 – "Un servizio più efficiente e puntuale diventa anche più attrattivo: se autobus e tram sono rapidi e rispettano gli orari,...

Max Payne Part I: The American Dream Full Gameplay Walkthrough | Ending Boss Fight

Una selezione di notizie su Scuole e ponti chiusi il fiume faceva...

Temi più discussi: Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano; Scuole chiuse a marzo e aprile 2026: tutte le date tra scioperi, elezioni e festività; Disagi per il maltempo a Catania e provincia, scuole chiuse e voli per Fontanarossa deviati; Maltempo: ancora allerta arancione a Messina e provincia. Scuole chiuse nella zona tirrenica.

Calendario delle vacanze di Pasqua 2026: niente maxi ponte, quando chiudono le scuole regione per regioneQuando chiudono le scuole per Pasqua 2026? Ecco tutte le date regione per regione e quanto dureranno davvero le vacanze. alfemminile.com

Vacanze di Pasqua 2026: quando chiudono le scuole in ogni regioneQuando chiudono le scuole per Pasqua 2026? Dal 2 al 7 aprile nella maggior parte delle regioni. Calendario completo, eccezioni per Trentino e Liguria e ponti ... lifestyleblog.it

Non lasciamo sole le scuole x.com

Terremoto Toscana, verifiche sulle scuole a Fosdinovo e Pietrasanta: le decisioni sulla riapertura - facebook.com facebook