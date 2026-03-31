Allarme rientrato alla foce del Lambro | nessun ordigno bellico rinvenuto

Nessun ordigno bellico è stato trovato alla foce del fiume Lambro, dopo che era stata segnalata una possibile presenza. Le autorità hanno concluso le verifiche senza riscontrare elementi che confermassero l’esistenza di un ordigno. La notizia aveva generato preoccupazione tra la popolazione locale, ma le ricerche si sono concluse senza esiti positivi.

Si è chiusa senza alcuna conferma la segnalazione di un presunto ordigno bellico alla foce del fiume Lambro. Le operazioni di verifica, coordinate dal Gruppo operativo sub della Marina Militare, non hanno rilevato alcun residuato bellico. L’intervento era stato disposto dalla Prefettura dopo la segnalazione iniziale. I sommozzatori, supportati dalla Capitaneria di Porto di Palinuro, hanno effettuato controlli approfonditi nell’area indicata, compresi i punti considerati più sensibili, ma senza trovare alcun elemento riconducibile a ordigni. Nei giorni scorsi, la possibile presenza di una mina risalente alla Seconda Guerra Mondiale aveva destato preoccupazione, tanto che il Comune di Centola aveva attivato il Centro operativo comunale e interdetto l’area a terra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Allarme rientrato alla foce del Lambro: nessun ordigno bellico rinvenuto Articoli correlati Italia, allarme bomba al Palazzo di Giustizia: rientrato dopo 7 ore, nessun ordignoTorna finalmente la normalità tra le aule e i corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano. Treni, disagi per i pendolari a causa di un ordigno bellico rinvenuto lungo i binariTraffico ferroviario sospeso martedì sulla linea adriatica nel tratto compreso tra le stazioni di Rimini e Riccione a causa del ritrovamento di un...