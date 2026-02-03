Treni disagi per i pendolari a causa di un ordigno bellico rinvenuto lungo i binari

Martedì mattina i treni sulla linea adriatica tra Rimini e Riccione hanno subito una sospensione per tutta la giornata. Un ordigno bellico trovato lungo i binari ha costretto le autorità a bloccare il traffico ferroviario. I pendolari di Cesena hanno dovuto trovare alternative per i loro spostamenti. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno analizzando il dispositivo. Nessuno è rimasto ferito, ma molti hanno dovuto cambiare programmi all’ultimo minuto.

Traffico ferroviario sospeso martedì sulla linea adriatica nel tratto compreso tra le stazioni di Rimini e Riccione a causa del ritrovamento di un ordigno bellico sui binari, con inevitabili ripercussioni anche per i pendolari cesenati. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 nei pressi della.

