Allarme della Crusca | Il futuro della lingua italiana è a rischio Dobbiamo tornare ad inventare

La Crusca ha lanciato un appello sul futuro della lingua italiana, sottolineando che questa rischia di essere compromessa se non si interviene subito. Secondo l'istituto, è necessario che tutti si impegnino a inventare nuovi modi di espressione per preservare la vitalità della lingua. L'organizzazione ha invitato a un intervento rapido per evitare il declino del linguaggio.

“Dobbiamo tutti essere consapevoli del fatto che, perché si possa parlare d i un italiano del futuro, bisogna fare qualcosa al più presto”. Con queste parole Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca, ha chiuso il suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università di Ferrara, lanciando un monito sul destino della lingua italiana. Lo storico della lingua italiana, professore all’Università di Roma Tre, ha parlato lo scorso 24 marzo, su invito della rettrice dell’Ateneo estense Laura Ramaciotti (nonché presidente della Conferenza della Conferenza dei rettori delle università italiane) e oggi il sito web della Crusca ha rilanciato la relazione del suo presidente dal titolo ‘L’italiano tra passato, presente e futuro’ per amplificare il suo monito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Allarme della Crusca: “Il futuro della lingua italiana è a rischio. Dobbiamo tornare ad inventare” Articoli correlati L'allarme dell'Accademia della Crusca: "Lingua italiana a rischio""Dobbiamo tutti essere consapevoli del fatto che, perché si possa parlare di un italiano del futuro, bisogna fare qualcosa al più presto”. Istruzione italiana a rischio: l’AI cambierà il futuro della scuola come la conosciamo (gli esperti lanciano l’allarme)Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è uscita dai laboratori per entrare nella vita quotidiana, ma ora punta a un obiettivo ancora più... Contenuti e approfondimenti su Allarme della Crusca Discussioni sull' argomento Allarme della Crusca: Il futuro della lingua italiana è a rischio; Mafia, l'allarme di Colosimo: A Bari, Lecce e Andria forte presenza della 'ndrangheta. L'appello ai giovani: Non ascoltate Tommy Parisi. Allarme della Crusca: Il futuro della lingua italiana è a rischioSecondo il presidente dell'Accademia, Paolo D’Achille, senza interventi tempestivi l’italiano rischia un progressivo ridimensionamento ... adnkronos.com «Così l’italiano rischia di diventare una lingua morta»: l’allarme della Crusca sull’avanzata dell’ingleseC’è una frase che, più di tutte, resta sospesa come un avvertimento: «Dobbiamo tutti essere consapevoli del fatto che, perché si possa parlare di un italiano ... leggo.it Gli studenti dell’ITSET di Tursi incontrano il Presidente dell’Accademia della Crusca https://www.policorotv.it/index.php/18343-gli-studenti-dell-itset-di-tursi-incontrano-il-presidente-dell-accademia-della-crusca - facebook.com facebook