Alimenti sequestrati in una mensa ospedaliera catanese | denunciato il responsabile

Da cataniatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Catania, i carabinieri del Nas hanno sequestrato circa 60 chili di alimenti conservati in modo non idoneo in una mensa ospedaliera. Il responsabile della struttura è stato denunciato all’autorità giudiziaria. L’operazione si è svolta nell’ambito di controlli sulla sicurezza alimentare nelle strutture sanitarie della zona.

L'accertamento si inserisce in una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, eseguita su scala nazionale In una mensa ospedaliera di Catania, i carabinieri del Nas hanno sequestrato circa 60 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione. Il responsabile della preparazione dei pasti è stato denunciato all'autorità giudiziaria. L'accertamento si inserisce in una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, eseguita su scala nazionale tra il 19 febbraio e il 22 marzo con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare nelle strutture destinate ai pazienti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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