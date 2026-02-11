Valle Caudina sequestrati rifiuti speciali | denunciato il responsabile di un centro comunale

I Carabinieri Forestali hanno scoperto un centro comunale nella Valle Caudina gestito in modo illecito. Durante i controlli, hanno trovato rifiuti speciali e non tracciabili che venivano gestiti senza rispettare le norme. L’amministratore unico del centro è stato denunciato. La scoperta mette in luce come ancora ci siano situazioni di gestione illegale dei rifiuti, anche in strutture pubbliche.

Controlli ambientali nella Valle Caudina: i Carabinieri Forestali scoprono gestione illecita di rifiuti speciali e non tracciabili in un centro comunale, denunciato l'amministratore unico. Controlli mirati contro i reati ambientali. Nell'ambito di attività specifiche per prevenire e reprimere reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, insieme ai colleghi dell'Arma territoriale, hanno individuato gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti in un centro di raccolta comunale della Valle Caudina. L'azione rientra nelle operazioni di monitoraggio del territorio per contrastare pratiche di smaltimento scorrette, spesso causa di inquinamento diffuso e danni alla salute pubblica.

