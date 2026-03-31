Algoritmi e like | l’assuefazione digitale
Negli ultimi anni si è diffusa la consapevolezza di un crescente fenomeno di dipendenza digitale, che coinvolge comportamenti ripetitivi o compulsivi nell’uso di dispositivi come smartphone, social network e videogiochi. Questo fenomeno si manifesta con un’attenzione costante agli algoritmi e ai like, influenzando le abitudini quotidiane di molte persone. Le autorità e gli esperti stanno studiando le implicazioni di tali dinamiche sulla salute mentale e sul comportamento sociale.
La dipendenza digitale è un fenomeno caratterizzato da comportamenti ripetitivi o compulsivi legati all’uso di strumenti digitali, come smartphone, social network o videogiochi. Spesso si manifesta negli adolescenti che affrontano solitudine, ansia sociale o altre difficoltà emotive: senza amici con cui confrontarsi, molti si rifugiano in stanze isolate e trascorrono ore davanti a uno schermo. Qui si sentono meno giudicati e percepiscono la tecnologia come una via di fuga dalle difficoltà della vita reale, anche se questa soluzione porta a nuovi problemi. L’uso eccessivo di dispositivi digitali può avere effetti negativi sulla salute e sul benessere: ad esempio, può ridurre la concentrazione, alterare le abitudini alimentari e provocare disturbi del sonno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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