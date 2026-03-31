Algoritmi e like | l’assuefazione digitale

Negli ultimi anni si è diffusa la consapevolezza di un crescente fenomeno di dipendenza digitale, che coinvolge comportamenti ripetitivi o compulsivi nell’uso di dispositivi come smartphone, social network e videogiochi. Questo fenomeno si manifesta con un’attenzione costante agli algoritmi e ai like, influenzando le abitudini quotidiane di molte persone. Le autorità e gli esperti stanno studiando le implicazioni di tali dinamiche sulla salute mentale e sul comportamento sociale.