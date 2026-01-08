L’Alga Atletica Arezzo rompe il ghiaccio ai Meeting Nazionali di Ancona

L’Alga Atletica Arezzo ha inaugurato la sua partecipazione ai Meeting Nazionali Indoor di Ancona, che si svolgono nel capoluogo marchigiano. L’evento, in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio, rappresenta un’importante occasione per gli atleti italiani di confrontarsi in diverse specialità di velocità, lanci e salti. La manifestazione si inserisce nel calendario di un mese ricco di gare e competizioni di livello nazionale.

