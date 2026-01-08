L’Alga Atletica Arezzo rompe il ghiaccio ai Meeting Nazionali di Ancona

Da arezzonotizie.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alga Atletica Arezzo ha inaugurato la sua partecipazione ai Meeting Nazionali Indoor di Ancona, che si svolgono nel capoluogo marchigiano. L’evento, in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio, rappresenta un’importante occasione per gli atleti italiani di confrontarsi in diverse specialità di velocità, lanci e salti. La manifestazione si inserisce nel calendario di un mese ricco di gare e competizioni di livello nazionale.

L’Alga Atletica Arezzo rompe il ghiaccio ai Meeting Nazionali Indoor di Ancona. Il capoluogo marchigiano diventerà il fulcro dell’atletica leggera italiana e, a partire da sabato 10 e domenica 11 gennaio, ospiterà oltre un mese di gare tra le diverse specialità di velocità, lanci e salti con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: L’Alga Atletica Arezzo vince due argenti ai Campionati Toscani Ragazzi

Leggi anche: L’Alga Atletica Arezzo è la miglior società delle Esordiadi 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.