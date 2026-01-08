L’Alga Atletica Arezzo rompe il ghiaccio ai Meeting Nazionali di Ancona
L’Alga Atletica Arezzo ha inaugurato la sua partecipazione ai Meeting Nazionali Indoor di Ancona, che si svolgono nel capoluogo marchigiano. L’evento, in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio, rappresenta un’importante occasione per gli atleti italiani di confrontarsi in diverse specialità di velocità, lanci e salti. La manifestazione si inserisce nel calendario di un mese ricco di gare e competizioni di livello nazionale.
L’Alga Atletica Arezzo rompe il ghiaccio ai Meeting Nazionali Indoor di Ancona. Il capoluogo marchigiano diventerà il fulcro dell’atletica leggera italiana e, a partire da sabato 10 e domenica 11 gennaio, ospiterà oltre un mese di gare tra le diverse specialità di velocità, lanci e salti con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: L’Alga Atletica Arezzo vince due argenti ai Campionati Toscani Ragazzi
Leggi anche: L’Alga Atletica Arezzo è la miglior società delle Esordiadi 2025
Alga Atletica Arezzo. Psyopiod · XIV. Jumping in to the new year like.. Happy new years #2026 facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.