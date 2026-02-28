Atletica al Palaindoor i campionati regionali cadetti

Al Palaindoor di Padova si svolgono i campionati regionali individuali cadetti di atletica. Le competizioni si tengono sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, coinvolgendo giovani atleti provenienti dalla regione. L’evento si concentra sulle gare di diverse discipline, con la partecipazione di numerosi giovani atleti che si sfidano sul campo durante il fine settimana.

Appuntamento con l’atletica giovanile al Palaindoor di Padova: il fine settimana di gare,sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, è interamente dedicato al campionato regionale individuale cadetti. In palio venti titoli: dieci maschili e altrettanti femminili (60, 200, 600, 60 ostacoli, alto, asta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

