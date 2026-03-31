Alessandra Mussolini non crede che Adriana Volpe abbia il ciclo scontro in diretta | Vergognati vipera
Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha contestato Adriana Volpe riguardo alla sua affermazione di aver avuto il ciclo, commentando che si trattava di una bugia e dicendo:
Al Grande Fratello Vip, Mussolini ha accusato Volpe di avere mentito quando ha detto di avere il ciclo: "Allora io sono incinta, miracolo". Adriana ha parlato di un momento televisivo squallido e si è dissociata: "Vi prego, mandatemi fuori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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