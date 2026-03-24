Durante una conversazione nella Casa del Grande Fratello, Adriana Volpe ha fatto un commento che ha portato a un fraintendimento con Alessandra Mussolini. La discussione si è intensificata quando Mussolini ha interpretato le parole di Volpe, portando a battute sul tema di un vibratore. La scena si è conclusa con un acceso scambio tra le due coinquiline.

Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello quando Alessandra Mussolini fraintende le parole di Adriana Volpe, scatenando battute sul 'vibratore' e una discussione accesissima tra le coinquiline. A poche ore dall'inizio della terza puntata del Grande Fratello, nella Casa si accendono le prime vere tensioni. Gli autori sperano che le nuove dinamiche tra i concorrenti possano risollevare gli ascolti dopo i risultati deludenti delle prime due puntate, al centro della discussione due delle prime donne della Casa: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini: il caso della sveglia Tra i momenti più discussi di oggi, lo scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, nato per via della sveglia mattutina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Adriana Volpe su Alessandra Mussolini: “Un vibratore? Non le farebbe male”

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