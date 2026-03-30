Carlos Alcaraz può riprendersi Ferrero l'attuale allenatore riapre le porte | La possibilità esiste

Dopo la sconfitta al Miami Open, il team di un tennista ha annunciato la promozione di Samuel Lopez come nuovo capo allenatore, in seguito all'esonero del precedente tecnico. Recentemente, un rappresentante ha dichiarato che la possibilità di un ritorno di Ferrero, ex allenatore, non è esclusa e rimane aperta. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuale reinserimento.