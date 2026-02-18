Vai via! Vattene! | l'allenatore di basket caccia il suo giocatore dal campo tutti devono sapere

Durante la partita di basket NCAA tra UCLA e Michigan State, il coach ha perso la calma e ha cacciato il suo giocatore dal campo. La causa è stato un fallo duro di Steven Jamerson, che ha portato il tecnico a urlargli “Vai via! Vattene!”. L’allenatore ha alzato la voce e ha fischiato l’uscita immediata del giocatore, senza attendere l’intervento degli arbitri. I compagni di squadra e il pubblico sono rimasti sorpresi dalla decisione improvvisa. La scena ha fatto parlare molti appassionati di sport.