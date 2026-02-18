Vai via! Vattene! | l'allenatore di basket caccia il suo giocatore dal campo tutti devono sapere
Durante la partita di basket NCAA tra UCLA e Michigan State, il coach ha perso la calma e ha cacciato il suo giocatore dal campo. La causa è stato un fallo duro di Steven Jamerson, che ha portato il tecnico a urlargli “Vai via! Vattene!”. L’allenatore ha alzato la voce e ha fischiato l’uscita immediata del giocatore, senza attendere l’intervento degli arbitri. I compagni di squadra e il pubblico sono rimasti sorpresi dalla decisione improvvisa. La scena ha fatto parlare molti appassionati di sport.
Il coach di UCLA non ha preso bene un fallaccio del suo giocatore Steven Jamerson nel match di basket NCAA contro Michigan State e lo ha 'espulso' dal campo prima dell'arbitro.🔗 Leggi su Fanpage.it
