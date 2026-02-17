Pubblicazioni scientifiche e 3mila interventi di cataratta chi è il nuovo direttore dell’oculistica dell’Asl To3 Alberto Ossella

Alberto Ossella, 63 anni, ha assunto il ruolo di direttore dell’Oculistica dell’ASL To3 dopo aver realizzato oltre 3.000 interventi di cataratta e pubblicato numerose ricerche scientifiche. La sua esperienza si concentra soprattutto sulle operazioni di correzione della vista, che ha eseguito nel corso degli ultimi vent’anni nei vari ospedali della zona.

Alberto Ossella, 63 anni, è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Oculistica dell’ASL TO3 (ospedali di Rivoli, Pinerolo, Susa e Venaria Reale). Ha preso servizio ieri, 16 febbraio, a Pinerolo. Originario di Torino, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 e specializzato in Oftalmologia nel 1995, il nuovo direttore ha lavorato per vent’anni all’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino. Qui, ha eseguito più di 3mila interventi di cataratta, centinaia di operazioni di chirurgia palpebrale e 2.700 iniezioni per le patologie retiniche. Prima, aveva ricoperto ruoli all’ASL TO4 e all’ASL TO3, dove torna adesso.🔗 Leggi su Torinotoday.it

