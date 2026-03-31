In un'intervista rilasciata il giorno della finale playoff dei Mondiali tra Italia e Bosnia, Albertini ha espresso chiaramente le sue opinioni sulla situazione del calcio italiano. Ha affermato che il problema principale del paese risiede nel numero limitato di giocatori di alto livello e nella loro preparazione per affrontare competizioni internazionali. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di grande attenzione per il calcio nazionale.

Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime De Zerbi Tottenham, per il CorSport è fatta: sarà lui il nuovo allenatore degli Spurs. L’indiscrezione sul tecnico italiano Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Albertini va giù pesante: «Il problema dell’Italia è che abbiamo pochi buoni giocatori e meno preparati a giocare partite a livello internazionale! È inutile girarci intorno…»

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