S ul red carpet del South by Southwest (SXSW) festival di Austin, Texas, Demi Moore è arrivata sorridente, abbronzata, impeccabile (e di nuovo con i capelli lunghi ). Ma più che il vestito – un Saint Laurent elettrico con spacco vertiginoso – a catturare l’attenzione è stato il suo fisico, visibilmente più magro rispetto a qualche mese fa. La 63enne aveva già fatto discutere agli Actor Awards a inizio marzo, ma al SXSW la preoccupazione si è fatta concreta: sui social i commenti si sono moltiplicati in poche ore e le voci sull’utilizzo del farmaco Ozempic sono tornate a girare con insistenza. Demi Moore: film, età, Ghost e amori. guarda le foto Al SXSW per il nuovo film con Keke Palmer. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Impossibile non notare quanto sia diventata esile. Inutile girarci intorno: sul web non si parla d'altro e il sospetto "effetto Ozempic" è tornato a farsi sentire pesantemente

