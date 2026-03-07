Pazzini | Derby? Inter inutile girarci intorno Milan per l’entusiasmo Sarà un derby tattico

Pazzini ha commentato il derby tra Milan e Inter, in programma domani sera a San Siro, in un’intervista al Corriere della Sera. Ha detto che l’Inter è inutile girarci intorno e che il Milan si presenta con entusiasmo. Ha inoltre aggiunto che sarà un incontro principalmente tattico. La partita è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

