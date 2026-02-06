Santa Croce sull' Arno | albero cade sulla strada e colpisce la gronda di un edificio

Questa mattina a Santa Croce sull'Arno, un albero si è abbattuto sulla strada, danneggiando la gronda di un edificio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito, rimuovendo i rami e mettendo in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i lavori di messa in sicurezza.

Nelle prime ore di stamani, 6 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cavour nel Comune di Santa Croce sull'Arno per la caduta di un albero pericolante. Secondo quanto si apprende, intorno alle 2, un pino alto 20 metri è finito per crollare colpendo una gronda dell'edificio adiacente.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Santa Croce sull'Arno Si accende l'albero di Natale a Santa Croce sull'Arno Guasto sulla rete idrica a Santa Croce sull'Arno: strade senz'acqua A Santa Croce sull'Arno, oggi, mercoledì 21 gennaio, si sono verificati problemi sulla rete idrica, che hanno causato interruzioni dell'erogazione in alcune vie di Staffoli. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Santa Croce sull'Arno Argomenti discussi: Blitz in un’officina a Santa Croce sull’Arno: sospesa l’attività; Memoria a Santa Croce sull'Arno: intitolata un'area verde ai 'Giusti tra le Nazioni'; Paura a Santa Croce sull’Arno per l’incendio di un’auto in FiPiLi; Santa Croce sull'Arno dedica un parco ai Giusti tra le Nazioni. Pino alto 20 metri crolla sulle case e poi in stradaSANTA CROCE SULL'ARNO: Nella sua traiettoria di caduta, durante la notte il grosso albero ha colpito la gronda di una palazzina finendo poi sulla carreggiata stradale ... toscanamedianews.it Santa Croce sull'Arno dedica un parco ai Giusti tra le NazioniUn’area verde già cara ai cittadini cambia volto e significato profondo. L’Amministrazione Comunale ha ufficializzato l’intitolazione dell’area verde ... gonews.it Basilica di Santa Croce. FIRENZE. Elio Padovano facebook In #FiPiLi, traffico regolare tra Scandicci e Lastra a Signa e in uscita a Lastra a Signa e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Traffico regolare anche tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firen x.com

