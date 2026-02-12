Maltempo a Roma | albero cade all' Eur e distrugge tre auto

Questa mattina, un grande albero è caduto all’Eur, danneggiando tre auto. L’episodio si è verificato poco dopo le 10:00, mentre Roma affrontava il maltempo. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono rimasti sorpresi dalla forza del vento e della pioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i tronchi. La zona resterà sotto osservazione, mentre si valutano i danni e le eventuali cause del crollo.

Il pino marittimo è venuto giù in viale Umberto Tupini. Nessuno è rimasto ferito Tre auto distrutte. È la conseguenza della caduta di un grosso albero nella zona dell'Eur a Roma. Il crollo questa mattina intorno alle 10:00, con Roma alle prese con il maltempo. A venire giù un pino marittimo. Tanta la paura ma nessuno è rimasto ferito. L'intervento degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale all'altezza del civico 65 di viale Umberto Tupini. La pianta cadendo ha travolto tre auto, danneggiandole. Sul posto è stato richiesto l'intervento del servizio giardini e dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Romatoday.it

Una macchina è stata schiacciata da un albero caduto sotto il forte vento all’Eur, a Roma.

A causa delle recenti abbondanti piogge a Roma, un albero è caduto e si è schiantato su un'auto in sosta.

