Un albero si è abbattuto su un autobus e ha colpito una chiesa nel pieno di un temporale improvviso. Le strade sono diventate un lago di acqua e detriti, e in pochi minuti si sono vissuti momenti di paura e confusione. Nessuno si aspettava una furia del cielo così violenta.

Il cielo si è fatto cupo all’improvviso, scaricando una pioggia incessante che ha trasformato le strade in piccoli fiumi d’acqua scura. Il sibilo del vento ha iniziato a scuotere con forza le chiome degli alberi più alti, finché il legno non ha ceduto con un boato sordo e improvviso. In un istante, ciò che era un elemento naturale del paesaggio urbano è diventato un pericolo imminente, abbattendosi contro strutture sacre e mezzi di trasporto carichi di passeggeri. La paura è stata palpabile tra i passanti, colti di sorpresa da una forza della natura che ha deciso di manifestarsi nel cuore della città, travolgendo la routine quotidiana e lasciando dietro di sé una scia di rami spezzati e lamiere ammaccate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo shock in Italia, albero cade su un bus e colpisce una chiesa. Paura

Approfondimenti su Maltempo Shock

A causa delle recenti abbondanti piogge a Roma, un albero è caduto e si è schiantato su un'auto in sosta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maltempo Shock

Argomenti discussi: Maltempo Sicilia: frana a Niscemi, immagini shock ed evacuate oltre mille persone; Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; Ciclone Harry colpisce l'economia siciliana: appello a misure urgenti; Allerta Meteo, il respiro del Burian si fa sentire nei Giorni della Merla: freddo intenso e forte maltempo sull’Italia tra giovedì e domenica.

Danni per miliardi. Maltempo shock in Italia, onde altissime: tutto travoltoIl ciclone Harry ha perso forza, ma ha lasciato dietro di sé uno scenario di devastazione lungo le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna. Onde gigantesche, ... thesocialpost.it

Meteo, Italia sotto una raffica di perturbazioni: piogge diffuse e neve fino a bassa quota. Le previsioniL'Italia è nella morsa del maltempo per il passaggio di una serie di perturbazioni: piogge e temporali da Nord a Sud anche con nevicate. meteo.it

Podcast - 28 gennaio 2026 Ddl Violenza donne: al Senato passa il testo della Bongiorno sul "dissenso" e con pene più alte fino a 13 anni. L'opposizione vota contro: "Smentita Meloni". Niscemi sta affondando per il maltempo, questo il verdetto shock d facebook