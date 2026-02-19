Vento e pioggia albero si schianta sulle auto parcheggiate

Un forte vento e pioggia hanno provocato il crollo di un albero in via del Risorgimento a Spoleto. L'albero si è abbattuto improvvisamente, schiacciando tre auto parcheggiate sotto. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i rami caduti. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alle vetture sono notevoli. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si lavorava per ripulire e verificare la stabilità degli alberi vicini.

Intervento dei Vigili del fuoco a Spoleto. Nessuna persona è rimasta coinvolta I Vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti in via del Risorgimento per un grande albero caduto sopra tre autovetture parcheggiate, danneggiandole gravemente. L'albero, a causa del maltempo, si è schiantato improvvisamente al suolo, andando a colpire le autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze delle radici. Altre vetture sono state colpite dalle fronde, dall'altra parte della strada. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

