Lavori mai eseguiti per la gestione della piscina comunale | 5 rischiano il processo

Questa mattina la Procura di Milano ha comunicato che cinque persone rischiano il processo per aver gestito in modo scorretto i lavori della piscina comunale di Cassina de’ Pecchi. Sono accusate di aver truccato gli appalti e di aver truffato il Comune, senza aver mai portato a termine i lavori previsti. L’indagine, partita alcuni mesi fa, si concentra su presunte irregolarità nelle forniture pubbliche e sulla gestione delle risorse pubbliche. Ora si attendono le decisioni finali, ma il caso sta facendo molto discutere in città.

Cinque persone rischiano il rinvio a giudizio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode nelle pubbliche forniture e di truffa ai danni del Comune di Cassina de' Pecchi, nel milanese. Secondo la ricostruzione della Procura, gli indagati avrebbero commesso una frode nelle pubbliche forniture relativamente all'appalto per la progettazione, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e gestione della piscina di Cassina de' Pecchi, stipulato con la società sportiva dilettantistica "Aqua". Per gli inquirenti, avrebbero consegnato all'amministrazione comunale un bene diverso da quello pattuito, in relazione alla realizzazione di opere strutturali difformi rispetto a quanto previsto dal progetto e a quanto certificato nel collaudo statico del 25 ottobre 2019.

