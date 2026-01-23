Via libera della giunta alla riqualificazione della piscina comunale

La giunta comunale di San Tammaro ha approvato il progetto di riqualificazione della piscina comunale di via del Fanciullo. L’intervento mira a migliorare le strutture e a garantire un servizio più efficiente per la comunità, confermando l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione degli impianti pubblici. L’assessore ai Lavori pubblici, Errico Scala, ha espresso soddisfazione per questa importante iniziativa di rigenerazione dell’impianto natatorio.

L'assessore ai Lavori pubblici Errico Scala: "È con grande soddisfazione che comunico che la giunta ha approvato il progetto esecutivo di rigenerazione dell’impianto natatorio di via del Fanciullo" Via libera della giunta comunale di San Tammaro alla riqualificazione della piscina comunale. Così l'assessore ai Lavori pubblici Errico Scala: “È con grande soddisfazione che comunico che la Giunta ha approvato il progetto esecutivo di rigenerazione dell’impianto natatorio di via del Fanciullo”. Si tratta di un investimento di 805.000 euro, in gran parte finanziato con fondi FSC 2021–2027, che permetterà di riqualificare una struttura fondamentale per lo sport, il tempo libero e anche per favorire il benessere e la socializzazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Morra De Sanctis, la minoranza contesta il percorso della gestione della piscina comunaleA Morra De Sanctis, la minoranza ha sollevato dubbi e criticità riguardo al percorso seguito nella gestione della piscina comunale.

