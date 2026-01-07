La Juventus sta valutando un acquisto di un difensore a parametro zero in vista della prossima sessione di calciomercato di giugno. La società è al lavoro per individuare il profilo più adatto e anticipare le mosse della concorrenza, rafforzando così la linea difensiva con operazioni strategiche e mirate.

Calciomercato Juve, mossa per l’acquisto di un difensore a parametro zero per giugno. La società si è già messa al lavoro per anticipare la concorrenza. La Juve accende i motori per il futuro puntando un obiettivo di spessore per la difesa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il club ha deciso di muoversi concretamente per Marcos Senesi, difensore centrale argentino del Bournemouth. Il calciatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno, è finito in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto arretrato a parametro zero. La strategia è definita: la società prova ad anticipare la concorrenza programmando nuovi contatti a stretto giro con gli agenti del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, mossa per un difensore a parametro zero. Società al lavoro per anticipare la concorrenza

Leggi anche: Calciomercato Juve: il Barcellona ‘soffia’ il giocatore a gennaio? Può anticipare la concorrenza attraverso questa mossa. Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Inter, nerazzurri in pole position per quel giovane calciatore di Serie A: spunta la mossa per anticipare la concorrenza, le ultimissime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juve al lavoro per il rinnovo di McKennie: l'ultima mossa del club è un indizio importante; Dialogo Juventus-Inter per Frattesi e Muharemovic: i bianconeri pronti a rinunciare al 50% del difensore per arrivare al centrocampista ex Monza; Senesi Juve, i bianconeri sfidano il Barcellona per il classe 1997: la mossa di Comolli per anticipare la concorrenza; Ha stregato Allegri e Tare, il Milan lo vuole e la Juve fa cassa.

Calciomercato Juventus News/ Adzic verso il prestito in Serie A, occhi sul giovane Monga (2 gennaio 2026) - In queste è stato anche in grado di realizzare 1 gol e 1 assist, il suo valore attuale è di 10 milioni motivo che ha portato club come Manchester City, Newcastle, Liverpool, PSG e molti altri a ... ilsussidiario.net