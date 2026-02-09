Schlager Juventus i bianconeri si muovono per anticipare la concorrenza sul colpo a parametro zero Le ultime novità
La Juventus sta lavorando per chiudere rapidamente l’operazione Schlager. I bianconeri vogliono anticipare le altre società e assicurarsi il centrocampista a parametro zero. La trattativa è in fase avanzata, e la dirigenza sta stringendo i tempi per definire l’accordo prima delle concorrenti.
Schlager Juventus, i bianconeri si muovono per anticipare le concorrenti su questo affare a titolo gratuito. Vediamo insieme le ultime novità. Juve è pronta a piazzare un affondo importante per la prossima stagione. Nel mirino c’è Xaver Schlager, centrocampista classe ’97 del Lipsia. Il giocatore ha comunicato ufficialmente la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’austriaco si libererà dunque a parametro zero, diventando un’occasione di mercato imperdibile. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri si sono mossi con grande tempismo, lavorando sulla pista già dallo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juventus lavora già sul mercato per rinforzare il centrocampo.
