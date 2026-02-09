Schlager Juventus i bianconeri si muovono per anticipare la concorrenza sul colpo a parametro zero Le ultime novità

La Juventus sta lavorando per chiudere rapidamente l’operazione Schlager. I bianconeri vogliono anticipare le altre società e assicurarsi il centrocampista a parametro zero. La trattativa è in fase avanzata, e la dirigenza sta stringendo i tempi per definire l’accordo prima delle concorrenti.

