Il Museo Archeologico annuncia di aver scoperto al Mandracchio un deposito di seimila monete d’oro, che sarà mostrato pubblicamente nei prossimi giorni. La scoperta si inserisce nei lavori di restauro e conservazione in corso, e rappresenta un importante ritrovamento per la città. L'esposizione di questo tesoro mira a valorizzare il patrimonio storico locale in vista della candidatura a Capitale italiana della cultura 2028.

In vista della candidatura a Capitale italiana della cultura per il 2028 Ancona è pronta a svelare al mondo un autentico tesoro. E non per modo di dire. Si tratta proprio di un tesoro, con tanto di ‘forziere’ che ne conserva da decenni lo straordinario contenuto. Ad annunciarlo è Diego Voltolini, direttore del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, uno dei soggetti coinvolti nel dossier che sta per essere ‘giudicato’ dalla commissione ministeriale. Direttore Voltolini, di cosa si tratta? "Sono le seimila monete d’oro ritrovate al Mandracchio tra il 1927 e il 1928, e che non sono più visibili al pubblico dal terremoto del 1972. Fino ad allora erano esposte al Museo Archeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Museo Archeologico: "Sveleremo un tesoro: seimila monete d’oro trovate al Mandracchio"

