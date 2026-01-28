Al via l’attesa riqualificazione del verde urbano | tra gli interventi anche il restyling di via Circe a Mondello

Al via i lavori di riqualificazione del verde urbano a Mondello. Uno degli interventi principali riguarda il restyling di via Circe, dove si interviene anche sulla messa in sicurezza dei marciapiedi. Da anni, le radici degli alberi avevano danneggiato le superfici, creando pericoli per pedoni e residenti. Ora si cerca di sistemare tutto e migliorare la sicurezza nel quartiere.

Tra i primi interventi previsti rientra anche la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Circe, a Mondello, da anni in condizioni critiche a causa delle radici degli alberi. «È una battaglia che porto avanti da tempo – aggiunge Meli – e che fino ad oggi non ha trovato risposta per la mancanza di fondi. Oggi, invece, grazie a questo piano, via Circe viene finalmente riconosciuta come priorità, insieme al diritto alla mobilità sicura per residenti, famiglie, anziani e persone con disabilità». Mondello rappresenta una delle principali località turistiche della città, una vetrina fondamentale per Palermo che merita particolare attenzione e cura.🔗 Leggi su Palermotoday.it

I consiglieri comunali di Forza Italia Leopoldo Piampiano e Catia Meli hanno espresso soddisfazione per i nuovi interventi di riqualificazione urbana previsti dall’Amministrazione comunale nelle zone di Sferracavallo, Partanna Mondello, Piampiano e Meli.

