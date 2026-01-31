Progetto da tre milioni di euro per il parco archeologico

A Sarsina arrivano tre milioni di euro per sistemare il parco archeologico vicino al Tempio Capitolino. Il finanziamento arriva dopo gli scavi fatti quest’anno, che hanno portato alla luce questa area, ancora tutta da valorizzare. Ora, i lavori partiranno subito per rendere accessibile e più conosciuto il sito, che potrebbe attirare visitatori e appassionati di storia.

Arriveranno 3 milioni di euro a Sarsina per la realizzazione del parco archeologico nell'area del Tempio Capitolino, emerso casualmente nel 2023 durante scavi legati a un'opera pubblica. Il finanziamento è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali, che ha dato il via libera al progetto destinato non solo alla valorizzazione dell'area archeologica, ma anche alla creazione di luoghi culturali polifunzionali a beneficio della cittadinanza. Ad annunciarlo la parlamentare di FdI Alice Buonguerrieri: "Ancora una volta, alle parole sono seguiti i fatti. Il progetto dovrà naturalmente seguire il suo iter, ma intanto il finanziamento è stato approvato.

