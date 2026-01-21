Rainer L’indicibile al Teatro Modus

Rainer. L’indicibile è la nuova produzione presentata al Teatro Modus, parte della rassegna “Sovversiva”, curata da Marica Preto. Questa iniziativa, patrocinata e sostenuta dal Comune di Verona, apre uno spazio dedicato alla poesia e alle narrazioni che esplorano il non detto. La rappresentazione rappresenta una novità della nona stazione di Teatro Modus e invita il pubblico a riflettere sul valore delle parole e dell’espressione poetica.

Fra i vari appuntamenti, spicca lo spettacolo "Rainer. L'indicibile", nuova produzione di. Al Teatro Modus, dal 23 al 25 gennaio, va in scena lo spettacolo "Rainer. L'indicibile", dedicato a Rainer Maria Rilke a cent'anni dalla morte.

