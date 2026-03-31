Al Teatro Excelsior si Empoli lo show di Michele Basile Stai karma

Venerdì 10 aprile alle ore 21, al Teatro Excelsior di Empoli, si tiene lo spettacolo

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Michele Basile, artista poliedrico, attore, insegnante di teatro, speaker pubblicitario e fenomeno social con una community di oltre 900mila followers su TikTok e oltre 300mila su IG, arriva al Teatro Excelsior di Empoli venerdì 10 aprile (alle ore 21.00) con il suo spettacolo che ha registrato il sold out in tutte le 4 date di Milano: “STAI KARMA”, una montagna russa di risate tra i mille imprevedibili volti del giovane artista. Cosa succede quando scegliere diventa un’impresa titanica? Michele Basile porta in scena un viaggio esilarante e profondo tra le mille sfaccettature della sua vita e delle sue (non) scelte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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