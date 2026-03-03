Michele Basile allo Spazio Rossellini con lo show Stai Karma
Domenica 15 marzo alle 18, Michele Basile si esibirà allo Spazio Rossellini di Roma con il suo spettacolo
Michele Basile, artista poliedrico, attore, insegnante di teatro, speaker pubblicitario e fenomeno social con una community di oltre 900mila followers su TikTok e oltre 300mila su IG, arriva allo Spazio Rossellini di Roma domenica 15 marzo (alle ore 18.00) con il suo spettacolo che ha registrato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: L’odissea burocratica di Ahmen allo Spazio Rossellini
Leggi anche: Argus: la danza come dispositivo di salvezza allo Spazio Rossellini