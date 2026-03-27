Venerdì 10 aprile alle ore 21, presso il Teatro Excelsior di Empoli, si terrà lo spettacolo

Michele Basile, artista poliedrico, attore, insegnante di teatro, speaker pubblicitario e fenomeno social con una community di oltre 900mila followers su TikTok e oltre 300mila su IG, arriva al Teatro Excelsior di Empoli venerdì 10 aprile (alle ore 21.00) con il suo spettacolo che ha registrato il sold out in tutte le 4 date di Milano: “STAI KARMA”, una montagna russa di risate tra i mille imprevedibili volti del giovane artista.Cosa succede quando scegliere diventa un’impresa titanica? Michele Basile porta in scena un viaggio esilarante e profondo tra le mille sfaccettature della sua vita e delle sue (non) scelte. Attraverso le sue tante “maschere” – il Karma, la Licia, la Nonna, la Titti, e molti altri volti che abitano la sua quotidianità – Michele racconta con inconfondibile ironia le piccole e grandi decisioni di ogni giorno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Michele Basile al Teatro Excelsior di Empoli con lo show "Stai karma"

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